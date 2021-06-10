أمين عام مجلس الوزراء يوقع مذكرة لتمكين المرأة في العراق

2021/06/10 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين المرأة في العراق.وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأمين […]

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