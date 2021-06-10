النزاهة تضبط أمين صندوق تربية البصرة بتهمة الاختلاس ومُفوَّض في الديوانية متلبساً بالرشوة

2021/06/10 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط أمين صندوق في تربية البصرة بتهمة الاختلاس، ومُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكمالتحقيق بالديوانيَّة مُتلبّساً بالرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّـتين اللتين نفَّذتهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريقٍ منمديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة من ضبط مُوظفٍ يعمل أمين صندوق في مديريَّة تربية البصرة، مُؤكدةً قيامه باختلاس مبالغ بعهدته عبرطريق التلاعب بوصولات المحاسبة.

وفي عمليَّة ضبطٍ أخرى، أوضحت الدائرة أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط القضائيِّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبطمُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكم التحقيق في المحافظة، مُتلبّساً بالجرم المشهود وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) أثناء تلقّيه مبلغ رشوةٍمقدارُها (400,000) ألف دينارٍ مقابل وعودٍ بإخلاء سبيل مُتَّهمين موقوفين.

وتمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّينِ في العمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمينِ والمضبوطات ومبلغ الرشوة، على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ،الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن ضبط مُتَّهمٍ في الديوانيَّة حاول ابتزاز المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى، فيما ضبطت مُتَّهماً آخر فيالبصرة مُتلبّساً بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة.

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