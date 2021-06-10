2021/06/10 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة، تمكُّن ملاكاتها من ضبط أمين صندوق في تربية البصرة بتهمة الاختلاس، ومُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكم التحقيق بالديوانيَّة مُتلبّساً بالرشوة.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّـتين اللتين نفَّذتهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكُّن فريقٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط أمين صندوق في التربية بتهمة الاختلاس ومُفوَّض شرطة مُتلبّس بالرشوة first appeared on النور نيوز.

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