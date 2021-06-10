الشابندر: أدين المستوى الهابط للتنافس الانتخابي

2021/06/10 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه السياسي العراقي عزت الشابندر انتقادات لاذعة لما وصفه بالتنافس الانتخابي الهابط.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر انه يدين بشدة المستوى الهابط للتنافس الانتخابي بين الاطراف السياسية المختلفة والذي بدأت ادواته تمس البيوتات والحرمات، مضيفا ان الديمقراطية فرصة محصنة للتنافس الكفوء على الفوز بثقة الناس وليس لنشر الغسيل القذر بينهم وعندها يسقط الجميع على حد تعبيره.

ندين بشدة المستوى الهابط للتنافس الانتخابي بين الاطراف السياسية المختلفه حيث بدأت ادواته تمس البيوتات والحُرمات التي قدّس الله سرها .الديمقراطية فُرصة محصّنه للتنافس الكفوء على الفوز بثقة الناس وليس لنشر الغسيل القذر بينهم وعندها يسقط الجميع .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) June 10, 2021

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