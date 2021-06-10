البنك المركزي يقرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية

2021/06/10 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية للمصارف وشركات الصرافة في اجراء للحد من ارتفاع سعر الدولار في البلاد.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي تحديد حصة المصارف وشركات الصرافة بحسب الفئات المصنفة لهذه الشركات حيث سيكون ضخ الدولار لهذه الشركات بحسب تصنيفها من أجل تلبية الطلبات من العملة الاجنبية وتحقيق اهداف السياسة النقدية، داعيا المصارف وشركات الصرافة الى تقديم طلباتهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق للثالث عشر من حزيران الحالي.

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