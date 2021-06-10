التحالف الدولي يسلم القوات الكردية أسلحة وعتاد بأكثر من 3 مليون دولار

2021/06/10 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت قوات التحالف الدولي دعما لوجستيا الى قوات البيشمركة بقيمة اكثر من ثلاثة ملايين دولار.

وذكر بيان للتحالف ان قوة المهام المشتركة سلمت القوات الكردية أسلحة وعتاد ، ضمن برنامج دعم العراق وان ذلك الدعم جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز الممول من خلال ميزانية وزارة الدفاع الاميركية، وأضاف بيان التحالف ان البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش.

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