ذي قار.. الحكم بالسجن لـ10و 5 اعوام لتاجري مخدرات

2021/06/10 | 15:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، اليوم الخميس، احكاما تقضي بالسجن لمدة (10) و (5) سنوات بحق تاجري مخدرات في المحافظة.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "احكاما تقضي بالسجن لمدة (10) سنوات وغرامة مالية (10) ملايين دينار على المجرم (ح.ع .ع ) عن جريمة متاجرته بالمخدرات، الذي قبضت عليه مفارز شعبه مخدرات الناصرية".

وأشارت البيان إلى أن "المحكمة اصدرت حكما بالسجن (5) اعوام وغرامة (10) ملايين على المجرم (م.م.ن) عن جريمة متاجرته بالمخدرات، الذي قبضت عليه مفارز شعبة مخدرات الشطرة، وفق احكام المادة (28) من قانون المخدرات".

وأوضحت، أنه "يأتي هذا الحكم بعد اكمال التحقيق من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية التي اطاحت بالمجرمين في وقت سابق بكمائن محكمة بعد متابعة ومراقبة مستمرة".

PUKmedia رئاسة محكمة استئناف ذي قار

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