بابل: طلب رسمي إلى وزارة التربية بشأن امتحانات طلاب المراحل المنتهية

2021/06/10 | 16:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم محافظ بابل حسن منديل، الخميس، طلباً الى وزارة التربية للسماح بالدخول الشامل.

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وبحسب وثيقة، اطلع عليها "ناس" (10 حزيران 2021)، فأن المحافظ قدم طلباً الى وزارة التربية للسماح لطلبة الصفوف المنتهية بالدخول الشامل بسبب عدم اكمال المناهج.

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