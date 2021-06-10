2021/06/10 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبارتمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، من احباط مخططاً إرهابياً في محافظة الانبار.وذكر بيان لمديرية الحشد، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن " معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي وخلال عملية نوعية تمكنت من احباط مخططا إرهابيا كبيرا في الانبار".

وأضاف أن "العملية جرى خلالها تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة للتفجير المزدوج لاستهداف القطعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في المحافظة".

وتابع أنه "تم تفكيك العبوات الناسفة واتلاف المواد المتفجرة والتخلص منها وتفجيرها والتخلص منها بشكل آمن، حيث كانت موضوعة داخل جليكانات بما يعرف بـ السبحة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط مخططا إرهابيا في الأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط مخططا إرهابيا في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).