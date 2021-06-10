النفط ينتعش من جديد بعد يوم من هبوطه

2021/06/10 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد يوم من هبوطها بفعل بيانات تشير إلى طلب ضعيف على الوقود في موسم القيادة الأميركي فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية قادمة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو ما يعادل 0.25% إلى 72.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش، لتقترب كثيرا من ذروة لم تشهدها منذ أيار 2019.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 11 سنتا أو ما يعادل 0.16% إلى 70.07 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية التي تتضمن احتياطيات البترول الاستراتيجية انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي إذ عززت المصافي الإنتاج، لكن مخزونات الوقود زادت بشدة بسبب ضعف طلب المستهلكين.

وانخفضت مخزونات الخام التي تستثني احتياطيات البترول الاستراتيجية 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو حزيران إلى 474 مليون برميل، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.



لكن مخزونات الوقود ارتفعت بقوة.

وفي الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجع الطلب على الوقود في مايو أيار ليصل لأدنى مستوياته منذ آب من العام الماضي، مع تسبب موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 في تعطل التنقل وتقلص النشاط الاقتصادي في البلاد.

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