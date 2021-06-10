أمانة مجلس الوزراء توقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لدعم المرأة

2021/06/10 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوقّع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين المرأه في العراق.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "الغزي وقّع اليوم مذكرة تفاهم مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد لتمكين المرآه في العراق".

وأضاف أن "مذكرة التفاهم تضمنت العمل على تعزيز الشراكة والقدرة المؤسسية للجهات المعنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتركيز على الاحتياجات المحددة للنساء في العراق، ودعم السياسات الشاملة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، فضلاً عن تقديم عدد من الأنشطة والبرامج والاستشارات والخبرات التي من خلالها تمكن المرأة في مختلف القضايا".

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