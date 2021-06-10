مخدرات وكحول مع الحليب.. هكذا قتل عراقي حفيده الرضيع

2021/06/10 | 16:11 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جريمة بشعة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، القبض على متهم قام بإعطاء حفيده الرضيع مواد مخدرة مع الكحول ما تسبب بمقتله في المحمودية.

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وقد تمكنت سلطات مكافحة الجريمة في بغداد من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده (والد أمه)، وذلك بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول والحليب.

كما أعلنت السلطات إلقاء القبض على الجد الجاني الذي اعترف بفعلته وبالجريمة.

وكانت أوراق التحقيق في القضية قد أحيلت إلى مكتب مكافحة إجرام المحمودية، وسجل الحادث على أنه وفاة طبيعية للطفل، إلا أنه وأثناء التحقيقات، اعترف الجد بقيامه بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول وإضافتها إلى حليب الطفل، أثناء فترة نوم أمه.

عناصر من قوات الأمن العراقية

وزعم الجد القاتل بأنه قام بفعلته دون وعي كونه مدمنا على شرب الكحول والمواد المخدرة، ثم تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق.

إلى ذلك، قرر القاضي توقيف القاتل وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، على ذمة القضية، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

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