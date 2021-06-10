2021/06/10 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ بابل يدعو وزير التربية للموافقة على الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ بابل يدعو وزير التربية للموافقة على الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).