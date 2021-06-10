استخبارات الحشد الشعبي تحبط مخططا ارهابيا كبيرا في الأنبار

2021/06/10 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /أحبطت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشدالشعبي، مخططا إرهابيا كبيرا في محافظة الانبار.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي "ان معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد تمكنت من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة للتفجير المزدوج لاستهداف القطعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في محافظة الانبار".واضاف البيان" إنه تم تفكيك العبوات الناسفة واتلاف المواد المتفجرة والتخلص منها وتفجيرها والتخلص منها بشكل آمن،./انتهى ح

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