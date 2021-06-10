الحشد الشعبي: احباط مخطط ارهابي كبير في الانبار

2021/06/10 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي كبير في الأنبار.

وقال الحشد في بيان إن “معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تمكنت خلال عملية أمنية ناجحة من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة للتفجير المزدوج لاستهداف القطعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في محافظة الانبار”.

وأضاف البيان إنه “تم تفكيك العبوات الناسفة وإتلاف المواد المتفجرة وتفجيرها والتخلص منها بشكل آمن، حيث كانت موضوعة داخل جليكانات بما يعرف بـ”السبحة”.

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