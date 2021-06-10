وفد من خورماتو يزور تنظيمات حمرين لـ ا.و.ك

2021/06/10 | 16:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل كريم شكر محمد مسؤول مركز تنظيمات 16 حمرين في بناية المركز وفدا من أهالي خورماتو في زيارة ودية .

وقدم الوفد تهانيه وتبريكاته الى كريم شكر بمناسبة ذكرى تأسيس الأتحاد الوطني الكوردستاني داعين من الله أن يوفق الأتحاد الوطني ويسدد خطاه خدمة للشعب الكوردي عامة وخورماتو خاصة.

وعبر الوفد عن وقوفهم وتضامنهم التام مع الأتحاد الوطني الكوردستاني مترحما على روح فقيد الأمة مام جلال الذي كان يولي أهتماما خاصة للمناطق الكوردستانية الواقعة ضمن المادة 140.

وأضاف الوفد بأن أملنا كبير جدا بتنظيمات 16 حمرين وعلى رأسهم مسؤول المركز الذي يسير على نهج الرئيس مام جلال والذي يحظى بتاييد شعبي واسع في المنطقة لما يمتلكه من حنكة سياسية فعالة في خورماتو أضافة الى زياراته المستمرة وتواصله مع كافة شرائح المجتمع الكوردي .

PUKmedia/ عمر اواره

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