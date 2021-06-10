بافل طالباني وفؤاد معصوم يبحثان المستجدات السياسية والامنية

2021/06/10 | 16:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، بالدكتور فؤاد معصوم عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني الكوردستاني والرئيس السابق للعراق.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية، الاقتصادية، والامنية، واجراء التقييم بشكل حثيث لتوحيد جهود وحدة الصف الوطني ووحدة الخطاب الكوردي في الداخل، وتجديد حرص الاتحاد الوطني الكوردستاني على اعادة توحيد البيت الكوردي في بغداد.

كما وجرى خلال اللقاء، بحث أهمية العمل المشترك ومشاركة القوى الكوردية في بغداد من اجل تشكيل جبهة وطنية وحماية وتقوية كيان اقليم كورستان وكسب الحقوق الدستورية والقانونية.

PUKmedia ترجمة

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