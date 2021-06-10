2021/06/10 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وروسيا يبحثان إجراءات انعقاد اللجنة المشتركة بموسكو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وروسيا يبحثان إجراءات انعقاد اللجنة المشتركة بموسكو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وروسيا يبحثان إجراءات انعقاد اللجنة المشتركة بموسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).