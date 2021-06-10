الكاظمي يلتقي السفير الروسي الجديد: تحضيرات لانعقاد اللجنة المشتركة مع موسكو

2021/06/10 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، تحضيرات اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، خلال استقباله ايلبروس كوتراشيف السفير الروسي الجديد في العراق.

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وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة، (10 حزيران 2021)، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق".

وأضاف البيان، "ورحب الكاظمي بالسفير الروسي، وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وتابع، "وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، والتي من شأنها ان تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد".

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