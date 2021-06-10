الأردن تحت الإصلاح..  نأسف لأجلكم ونعمل لإزعاجكم

2021/06/10 | 16:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية ثمانينات القرن الماضي، وفي ذروة سباق الحرب الباردة وذروة ترهل الاتحاد السوفييتي كدولة باتت تشققاتها وتفسخاتها واضحة، خرج زعيم الكرملين سليل الحزب الشيوعي ميخائيل غورباتشوف بشعار "إعادة البناء - البيروسترويكا"، وفي بلاد ذلك "الصمت الفولاذي البارد" أطلق غورباتشوف أيضا شعار التحدث بصوت مرتفع - غلاسنوست.

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