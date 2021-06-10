تحذيرات من التذبذب في سعر صرف الدولار

2021/06/10 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر متخصصون في الشأن الاقتصادي من التأثيرات السلبية للتذبذب في سعر صرف العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية وتداعيات ذلك على الأسواق المحلية.

وقال خبراء ان السوق المحلية تتعرض لهزات وارتفاع مفاجئ في الأسعار بسبب اطلاق الشائعات المتعلقة بسعر صرف الدولار، وهو ما يلقي بظلاله على المستوى المعاشي للمواطن وقدرته الشرائية.

يأتي ذلك في وقت أبدى فيه الكثير من المواطنين استياءهم من قيام بعض التجار بزيادة أسعار أنواع من البضائع الى مستويات تبلغ ضعفين أو ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية مبررين ذلك بارتفاع سعر الدولار، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة التغير في سعر صرفه نسبة خمسة وعشرين بالمئة.

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