مدرب منتخب العراق: يجب التركيز في عملنا وجاهزون لمباراة هونغ كونغ

2021/06/10 | 16:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لخوض مباراة هونغ كونغ يوم غد الجمعة والتي ستقام على استاد المح...

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