الكاظمي يؤكد للسفير الروسي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2021/06/10 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل السفير الروسي الجديد في العراق.........

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية الجديد السيد ايلبروس كوتراشيف الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق.

ورحب السيد الكاظمي بالسفير الروسي، واكد اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، والتي من شأنها ان تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء10- حزيران- 2021

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