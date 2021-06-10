العراق يحصل على مكاسب من اتحاد الغرفة العربية.. تعرف عليها

2021/06/10 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

شارك العراق في اجتماعات الدورة الـ 131 لمجلس اتحاد الغرفة العربية، الخميس، والتي عقدت في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو الجاري، بغية حصوله على عضوية اللجنة التنفيذية في اتحاد الغرف.

حيث تراٍس وفد العراق رئيس أتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري الاجتماع الذي تمخض عن حصول العراق على عضوية اللجنة التنفيذية ،وكذلك استضافة بغداد لاجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية المقبل والذي حظى بمقبولية جميع المشاركين .

وقال الزهيري ان المنتدى العراقي الخليجي العراقي يضم قطاعات واسعه من البنى التحتية والزراعة والطاقة والنقل والمصارف والتعليم والصحة"، مضيفا "سيكون إمامنا شهرا منأجل الإعداد لهذا الملتقى، فيما طالب الجانب الحكومي بتقديم المساعدة لاقامة ونجاح هذا الملتقى الكبير لأنه سيكون بوابة واسعة للعراق للتعاون مع اشقائة العرب".

وأكد الزهيري أن "مشاركة العراق في هذه الاجتماعات الدورية، تهدف إلى تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين كافة الغرف التجارية على مستوى المنطقة، وأن هناك أهمية بالغة من المشاركة باجتماعات اتحاد الغرف العربية واجتماعات مجلس الغرف الخليجية هدفها الأسمى هو بناء تكامل اقتصادي خليجي وعربي واقعي وملموس، ينعكس على زيادة حجم التجارة البينية بين دول المنطقة العربية، ويعزز من آليات التنسيق في مختلف الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتي يأتي في مقدمتها ملف الأمن الغذائي الذي يعد من أهم الملفات الحيوية خاصة في ظل العديد من التحديات المناخية والظروف الصحية العالمية التي سببتها جائحة كورونا وأثرت على سلاسل الإمداد العالمي للغذاء".

كما أجرى الوفد مباحثات مع اتحاد الغرف الخليجية في إطار السعي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كافة الغرف التجارية الإقليمية والدولية، وأكد الاجتماع على اقامة المنتدى الخليجي العراقي والذي سيعقد في أبو ظبي في بداية الشهر التاسع من هذا العام، والذي سيكون نواة لبداية العمل العراقي الخليجي بمشاركة جميع دول الخليج وبحضور رسمي من قبل الجانبين من وزراء البلدين والامانة العامة وعدد كبير رجال الاعمال والغاية منه هو التكامل الاقتصادي والتوسع باقامة اعمال بين العراق ودول الخليج .

كما التقى الزهيري على هامش المنتدى بـ"السفير العراقي ظافر الجبوري والذي زار الوفد في مقر اقامته ونوقشت موضوعة الاهتمام باور الحضارة ودعم دولة الامارات لهذا الملف، أذ سبق وان تبنت الامارات دعم اعادة بناء جامع النوري في الموصل" .

هذا ويحرص اتحاد الغرف التجارية العراقية كل الحرص على توحيد الجهود العربية والخليجية من أجل بناء قوة اقتصادية فاعلة تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والتطور الاقتصادي في العراق المنطقة العربية والخليجية عبر تعزيز قنوات الشراكة وصولاً لمرحلة التكامل بين اقتصاديات مختلف البلدان العربية.

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