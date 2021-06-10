الصحة : تسجيل ٤٦٨٤ اصابة و ٤٠٨٦حالة شفاء بكورونا في عموم العراق

2021/06/10 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل ٤٦٨٤اصابة و ٤٠٨٦حالة شفاء ، و ٣٤حالة وفاة بكورونا ، في عموم العراق ،خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .و اشارت الى تلقي (٦٧٩١٥١)شخصاً للقاح./ انتهى ح

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