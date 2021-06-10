الكاظمي يناقش التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو

2021/06/10 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو.ورحب الكاظمي بالسفير الروسي الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق، مؤكدا اهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.وبحث اللقاء، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، التي من شأنها ان تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد./انتهى7

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