رأس (أبو جعفر المنصور). - جعفر المظفر

2021/06/10 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر صلاح الدين الأيوبي قضى على الدولة الفاطمية في مصر, لكنه مع ذلك أبقى على إسم القاهرة, وما زال المصريون يعتزون بإسم عاصمتهم بإعتبارها قاهرة المعز نسبة إلى بانيها الخليفة الفاطمي.وللتاريخ أيضا فإن جامعة الأزهر يعود بناءها أيضا إلى نفس الخليفة, أي المعز الفاطمي, وقد خصصت في بادئ الأمر لتعليم ونشر المذهب الشيعي, وقد أبقى صلاح الدين الأيوبي على الإسم نفسه الذي ظل على حاله حتى الوقت الحاضر.بغداد ......





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