2021/06/10 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وقالت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 4684 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4086 حالة جديدة للشفاء و34 حالة وفاة.وأشار التقرير، الى تلقي 22695 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل 4684 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 22 ألف يتلقون اللقاح first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 4684 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 22 ألف يتلقون اللقاح) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 4684 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 22 ألف يتلقون اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).