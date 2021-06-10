2021/06/10 | 16:46 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 يونيو 2021 | 04:26 مساءً

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التحضيرات النهائية لارساء حجر الأساس لمطار الناصرية

أجرى وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، زيارة ميدانية إلى مطار الناصرية الدولي.



وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان " ان الزيارة تأتي للاطلاع على التحضيرات النهائية لارساء حجر الأساس لمشروع تطوير وتأهيل المطار، خلال الأيام القليلة المقبلة".



واضافت:" ان الوفد، سيجري جولة إلى عدد من المشروعات الحيوية في المحافظة منها: (المستشفى التركي، ومشروع ماء الإصلاح، وجسر ذي قار الكونكريتي، والمدينة الصناعية) لوضع اللمسات النهائية لغرض افتتاح عدد منها قريباً"

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