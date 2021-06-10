النفط العراقية تحصي أعمالها المنجزة بمصفاة صلاح الدين وتكشف طاقتها التكريرية

2021/06/10 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أحصت شركة مصافي الشمال التابعة الى وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، منجزاتها في مصفى صلاح الدين، فيما أعلنت عن تهيئة جميع المعدات للبدء بإعمار مصفى الشمال.وقال مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن حسين لوكالة الأنباء العراقية …

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