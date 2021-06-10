تقصي الحقائق تستمع لـ37 عائلة من ضحايا احتجاجات تشرين

2021/06/10 | 16:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت اللجنة العليا لتقصي الحقائق، عن استماعها لشهادات عوائل عدد من ضحايات احتجاجات تشرين في البصرة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن اللجنة، وتابعها "ألترا عراق"، قولها، إن "اللجنة العليا لتقصي الحقائق استمعت لشهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا احتجاجات تشرين في البصرة".

وأضافت أن اللجنة "مستمرة باستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي رافقتها أحداث عنف مميت أثناء تظاهرات تشرين".

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