العراق وروسيا يبحثان التحضيرات لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في موسكو

2021/06/10 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق”.

واكد الكاظمي، “اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين”.

واوضح البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، والتي من شأنها ان تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد”.

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