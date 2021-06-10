مدينة جديدة تنتزع لقب الأفضل على العالم في الرفاهية بسبب كورونا

2021/06/10 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفوقت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، للمرة الأولى على مدن العالم في ملائمتها للعيش، وذلك بتعاملها الناجح مع وباء كورونا.

جاء ذلك خلال المسح الدولي السنوي الذي تجريه وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست.

ونفذت نيوزيلندا إغلاقا صارما على مستوى البلاد لعدة أسابيع العام الماضي لإبطاء انتشار الفيروس.



كما أغلقت حدودها الدولية في وجه معظم المسافرين، كما انها سمحت للمدارس والمسارح والمطاعم وغيرها من عوامل الجذب الثقافية بالبقاء مفتوحة خلال فترة المسح من 22 فبراير إلى 21 مارس 2021.

وسيطرت مدن آسيا والمحيط الهادئ على المراكز العشرة الأولى هذا العام، من بينها أربع مدن أسترالية.

وكانت أفضل عشر مدن ملائمة للعيش في العالم ونتائجها وفقا لمؤشر الرفاهية العالمي 2021، هي:

أوكلاند- نيوزيلندا (96.0)

أوساكا- اليابان (94.2)

أديلايد- أستراليا (94.0)

ولنغتون- نيوزيلندا (93.7)

طوكيو- اليابان (93.7)

بيرث- أستراليا (93.3)

زيورخ- سويسرا (92.8)

جنيف- سويسرا (92.5)

ملبورن- أستراليا (92.5)

بريسبان- أستراليا (92.4)

ويصنف المؤشر العالمي 140 مدينة على أساس أكثر من 30 عاملا نوعيا وكميا تتضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومعدل الجريمة، والثقافة والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، والبيئة والبنية التحتية.

وبسبب وباء كورونا، أضاف القائمون على التصنيف مؤشرات جديدة مثل الضغط على موارد الرعاية الصحية بالإضافة إلى القيود حول الأحداث الرياضية المحلية والمسارح والحفلات الموسيقية والمطاعم والمدارس.

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