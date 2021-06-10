توضيح حول ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار خلال الفترة المقبلة

2021/06/10 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الخبير الاقتصاديمحمود داغر، الخميس، ان اسعار الدولار سيستمر في الارتفاع والانخفاض بسبب الاوضاع السياسية المضطربة في العراق وكذلك السلوك المتبع من قبل البنك المركزي.

وقال داغر في تصريح لـNRT عربية اليوم (10 حزيران 2021) ان "اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي سيستمر بالصعود والنزول نتيجة الاوضاع السياسية المضطربة وكذلك قرب موعد الانتخابات البرلمانية نتيجة تحويل العملة العراقية الى الدولار وارسالها خارج البلد من قبل السايسين واصحاب رأس المال."

واضاف داغر ان "الثقة انعدمت بالعملة العراقية لدى اغلب التجار والمواطنين نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار الدولار،" متوقعا ان " يستقر الدولار لمدة شهر من الان في سعره الحالي."

اما بخصوص ماصرحت به النائب عالية نصيف بوصول سعر الدولار امام الدينار الى 170 الف دينار، ذكر داغر ان "تلك التصريحات لا اساس لها من الواقع وتندرج ضمن الدعايات لبعض السياسين."

وأعلن البنك المركزي العراقي في وقت سابق من اليوم الخميس، عن زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية للمصارف وشركات الصرافة في خطوة لتخفيض سعر صرف الدولار.

وقال البنك في بيان له، (10 حزيران 2021) انه تقرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية الى المصارف وشركات الصرافة وتلبيتها بالكامل، مبينا ان الغرض من ذلك هو تلبية الطلبات من العملة الاجنبية وتحقيق اهداف السياسة النقدية.

واضاف ان حصة المصرف ستكون 300 الف دولار اسبوعيا وشركة الصرافة فئة A ستكون 2 مليون و200 الف دولار اسبوعيا، وفئة B 750 الف دولار اسبوعيا والشركات من فئة C 70 الف دولار اسبوعيا.

وطالب البنك من المصارف وشركات الصرافة تقديم طلباتها ابتداء من الأحد الموافق 13 حزيران 2021".

وبهذا الخصوص، توقع مصرفيون حدوث انخفاض بأسعار الدولار بعد توجه البنك بزيادة مبيعاته الى المصارف وأصحاب الشركات الصرافة.

وخلال الأيام المنصرمة تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عتبة 150 الفا.

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