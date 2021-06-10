العثور على كنز في ناحية خليفان

2021/06/10 | 16:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على كنز عبارة عن مسكوكات ذهبية تعود لقرون سالفة في ناحية خليفان التابعة لمحافظة اربيل .

وقبل يومين تم نشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اشار الى ان الكنز يصل وزنه إلى 3 كيلوغرامات من المسكوكات الذهبية تم العثور عليها داخل حفرة صخرية تم ردمها بحجر كبير.

ويعود تاريخ المسكوكات الذهبية إلى مئات السنين، وحتى يوم أمس كان الكنز موجودا في قرية "سريشمه" ولكن بعدها تم نقله إلى قضاء سوران.

يذكر ان فريقا متخصصا عاكف على التحقيق في الكنز، ويعود تاريخ هذا الكنز إلى العهود القديمة قبل إمارة سوران، وسابقا عثر على مثل هكذا كنوز في المنطقة.

وكانت شرطة شارزور قد ضبطت خزينة اخرى من العملات نهاية العام 2020 ونشرت بيانا حول ذلك مع صور العملات.

PUKmedia

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