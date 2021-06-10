2021/06/10 | 16:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي من فايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 4684 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

واضافت: ان عدد حالات التعافي من الاصابة بالفايروس بلغ 4086 حالة، مبينة، ان الوفيات المسجلة كانت 34 حالة وفاة جديدة.

ولفت البيان الى ان عدد متلقي جرعات التطعيم بلقاحات كورونا بلغ 679151 شخصا.

الجدول ادناه يمثل الموقفين الوبائي والتلقيحي صادر عن الوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 4684 اصابة و34 حالة وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 4684 اصابة و34 حالة وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).