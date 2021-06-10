الكاظمي يستقبل السفير الروسي الجديد في العراق | فيديو

2021/06/10 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل السفير الروسي الجديد في العراق

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