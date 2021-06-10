2021/06/10 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلالة دلتا..الصين تواجه "عدوا" غير مسبوق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عدو غير مسبوق".. سلالة "دلتا" تضرب في الصين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عدو غير مسبوق".. سلالة "دلتا" تضرب في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).