الزراعة النيابية تشخص

2021/06/10 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب علي البديري، الخميس، أسباب تكرار غزو الامراض الفتاكة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية في العراق، مشخصا ما وصفها بأنها "استراتيجية سوداء جديدة" وراء ذلك.

وقال البديري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "العراق رغم ازماته المعقدة والمستمرة منذ سنوات عدة الا ان القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بدات تشهد نمو في الانتاج الوطني وتحقق نسب كبيرة في تلبية احتياجات الاسواق المحلية وصولا الى مرحلة الاكتفاء ثم بدات تظهر الكوارث المتعلقة بالامراض والافات الفتاكة سواء لحقول الداوجن او الاسماك او المحاصيل الزراعية".

واضاف البديري، ان "الدول ومنها دول الجوار التي تظهر بها وباء فتاك لاي من منتوجاتها ومنها الدواجن على سبيل المثال تقوم بتصديره للعراق بدل من ابادته وفق الاطر المعروفة بل وصل الحال الى تصدير البيض الغير صالح للاستهلاك البشري رغم انه يحمل مواد مسرطنة"، مؤكدا بان "الدول للاسف تنظر للفائدة المادية ولايهمها تداعيات تلك الاوبئة والامراض على المواطن العراقي".

واشار الى ان" الاستراتيجية السوداء التي تتعامل بها الدول مع العراق في تصدير المواد التالفة الموبؤة بالامراض تحقق هدفين رئيسين لها وهي ضرب المنتوج الوطني من خلال نقل العدوى بالاضافة الى تحقيق مكاسب مالية".

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