الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق

2021/06/10 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية سجلت 4684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 4086 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 34 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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