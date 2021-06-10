العراق وروسيا يبحثان التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في موسكو

2021/06/10 | 17:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق، وبحث معه التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في موسكو.ورحب الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بالسفير الروسي، وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين …

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