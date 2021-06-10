2021/06/10 | 17:17 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 يونيو 2021 | 05:16 مساءً

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إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين

إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين

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