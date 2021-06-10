الصعود الحضاري للمجتمعات القديمة بين فاعل القيم مفعولية الفرد القائد - عباس علي العلي

2021/06/10 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الدارس التأريخي للحضارات المجتمعية القديمة ومنها الجديدة قد يجد أن للدور القيادي لأشخاص محددين وعبر ما يرسونه من أفكار عملية أو يستظهرون من قيم أجتماعية مؤسسة، كان لهم لفضل والدور الأكبر في بناء تلك الحضارات وتشييد أسسها في واقع صعب واحيانا مناهض لفكرة الحضارة، فقد أنشا رجلا عظماء نهضوا في مجتمعاتهم لسبب أو ظرف خاص واسسوا كما يفهم من روايات التاريخ إمبراطوريات عظيمة وحضارات بقيت شواهدها على مر الع ......





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