كولومبيا: اليوم السادس من الإضراب الوطني – يسقط دوكي! - التيار الماركسي الأممي

2021/06/10 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيار_الماركسي_الأممي في 3 مايو/آيار، خرج ألبرتو كاراسكويا، رافع لواء الإصلاح الضريبي الجديد، من الباب الخلفي، مستقيلاً مع نائبي الوزراء خوان ألبرتو لوندونيو (المالية) وخوان بابلو زاراتي (الخزانة).



إن الضغوط الناجمة عن الإضراب الوطني ـ الذي استمر حتى الآن لمدة ستة أيام ـ والإفلاس الكامل لحكومة دوكي -أوريبي، من الأسباب التي وضعت هؤلاء المسؤولين على المحك.



لقد أحرقوا أنفسهم نتيجة استهانتهم بقوة الجماهير.ل ......





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