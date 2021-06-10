برلماني يكشف عن آلية جديدة لمنح سمات دخول الأجانب

2021/06/10 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب كاظم فنجان الحمامي، اليوم الخميس، عن الآلية الجديدة الصادرة من وزارة الخارجية لمنح سمات دخول الأجانب الى العراق.

وقال الحمامي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، عن” وصول الالية الجديدة هذا اليوم، وتناولت الإجراءات التالية:-

أولا: المنح المباشر من قبل البعثات:-

1- يخول رؤساء البعثات ممن هم بدرجة (سفير، وزير مفوض، مستشار) بمنح سمة دخول خاصة لمدة شهر للأجانب في الحالات الاتي ذكرها على ان يوقع رئيس البعثة على لاصق السمة حصراً وليس القنصل وان يتم اشعار مكتب التدقيق الامني بعد منح السمة مباشرة:-

ا- الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية مع وجود مذكرة رسمية من وزارة خارجية الدول المضيفة.

ب- كبار الشخصيات ومن يرى رئيس البعثة مصلحة لدخولهم اراضي جمهورية العراق.

2- يتم منح العراقيين واولادهم والعراقيات واولادهن من حملة الجوازات الاجنبية سمة دخول اعتيادية مدتها ستون يوماً مع مدة بقاء (60 يوماً) استناداً الى الفقرة (ح من البند ثالثاً من المادة الاولى من قانون اقامة الاجانب المرقم 76 في 2017) وتمنح مباشرة من قبل القنصل بعد التأكد من رعويتهم.

ثانياً: المنح عن طريق مكتب التدقيق الأمني

1- إستمرار العمل بمنح سمات الدخول المتعددة بعد إستحصال موافقة مركز الوزارة (مكتب التدقيق الأمني)، مع إلتزام الجهات المختصة في المكتب المذكور من إبداء الموافقة على منح السمة من عدمها في غضون ثلاثة أيام عمل.



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2- يتم طلب سمات الدخول “اعتيادية” لزوجة العراقي وزوج العراقية من حملة الجوازات الأجنبية من خلال مفاتحة مكتب التدقيق الامني بعد اكمال كافة المتطلبات (صحيفة الاعمال، نسخة جواز ملونة، عقد الزواج، عدم ممانعة الزوج) مع ملاحظة تقديم الزوج عدم الممانعة الى البعثة في حال تواجده في ساحة عملها او اية بعثة عراقية في حال تواجده في بلد آخر او تقديمه الى الدائرة القنصلية في مركز الوزارة في حال تواجده داخل العراق.



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3- يتم طلب سمات دخول “زيارة” للمستثمرين ورجال الاعمال عن طريق مكتب التدقيق الامني مع ارفاق مايؤيد كونهم مستثمرين بالاضافة الى المتطلبات الأخرى الخاصة بمنح السمة.

4- يتم طلب سمات الدخول للمولودين في العراق بعد تقديمهم صورة عن شهادة ميلادهم العراقية بالاضافة الى المتطلبات الوارده في (1).

5- يتم مفاتحة مكتب التدقيق الأمني بالنسبة لباقي الفئات وحسب السياق المعمول به.



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ودعا الحمامي الجهات المعنية كافة، “بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠١٩ القاضي بمنح سمات الدخول لخبراء المشاريع الصناعية وتسهيل إجراءات دخولهم العراق من دون أي تعقيدات”.

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