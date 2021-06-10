لجنة برلمانية تحدد الفئات الاكثر استحقاقا لتسلم اراض سكنية في بغداد

2021/06/10 | 17:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شددت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، على شمول الفئات الهشة بقرار الحكومة لتوزيع اراض سكنية على المواطنين في العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (10 حزيران 2021)، إن "الحكومة قررت توزيع اراض على المواطنين، ونتمنى أن يستهدف هذا القرار الفئات الهشة والفقيرة وذوي الشهداء والجرحى اضافة الى الفئات الاخرى"، محذرا من "ترويج معاملات على حساب الغير".

واضاف، ان من "الضروري توزيع الاراض للشهداء والجرحى والفئات الهشة والمستحقين داخل حدود العاصمة وليس خارجها"، لافتا الى أهمية أن "تكون الاولوية في توزيع الاراضي داخل بغداد على ذوي الشهداء وبعد ذلك الفئات الاخرى".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اعلن، أمس الأول الثلاثاء، عن مشروع لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على توفير القروض لمتسلمي الأراضي للشروع ببناء وحدات سكنية.

ا.ح

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