2021/06/10 | 17:28 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تسمح للمرشحين في التحالفات والأحزاب بالانسحاب من الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/10 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تسمح للمرشحين في التحالفات والأحزاب بالانسحاب من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تسمح للمرشحين في التحالفات والأحزاب بالانسحاب من الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).