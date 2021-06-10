العراق وروسيا يناقشان تحضيرات انعقاد اللجنة الوزارية بين الجانبين

2021/06/10 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع السفير الروسي تحضيرات انعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الكاظمي استقبل اليوم، سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق.

واكد الكاظمي، حسب البيان، اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.

كما وجرى خلال اللقاء، حسب البيان، بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، والتي من شأنها ان تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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