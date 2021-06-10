تنسيق عراقي أردني مشترك حول مؤتمر دولي في جنيف

2021/06/10 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوكني ناقش العراق والأردن، اليوم الخميس، التنسيق المشترك حول مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حالياً في العاصمة السويسرية “جنيف”.وذكرت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية “بترا”، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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