2021/06/10 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على لقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ21، وذلك بتصويت الجمهور في استفتاء أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” وقالت شبكة “بي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إستفتاء يكشف هوية أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ”21″ المركز الخبري الوطني.

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